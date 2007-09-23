ВВС США возродили группу стратегического планирования

Командование ВВС США возродило группу стратегического планирования Checkmate ("Шах и мат"), которая была создана в 1970-х годах для подготовки подробных сценариев противостояния с Советским Союзом.

Наиболее вероятным противником США называют Иран, однако деятельность Checkmate не будет ограничиваться разработкой планов войны с одной конкретной страной. В числе угроз рассматриваются Северная Корея и Китай, пишет газета The Sunday Times.

В Checkmate вошли два-три десятка высших офицеров и военных экспертов. Они подотчетны непосредственно командующему ВВС США генералу Майклу Мосли. Члены группы получили прямой доступ к чиновникам Белого дома и разведывательным агентствам.

После окончания Холодной войны ВВС США фактически отказались от услуг Checkmate. Группа была собрана только однажды - в 1991 году, для подготовки планов воздушного удара по Ираку в рамках операции "Буря в пустыне".

В прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что американское командование разрабатывает план войны с Ираном. Официально американская администрация не подтверждает сведения о подготовке удара. В Белом доме ограничиваются заявлениями, что США рассматривают все варианты развития событий вокруг иранской ядерной программы.

Лента.ру