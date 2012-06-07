В Сирии новая массовая резня

Об этом сообщили оппозиционные активисты, назвав произошедшее резней.



По их сведениям, в среду вечером силы безопасности при поддержке танков подвергли интенсивному обстрелу селения аль-Кубаир и Маарзаф в 20 км от города Хама. Вместе с тем, оппозиционеры отмечают, что большинство убийств были совершены бойцами проправительственного ополчения «Шабиха». «В людей стреляли с близкого расстояния и закалывали ножами, несколько трупов были сожжены», - цитирует Радио Свобода.



Государственное телевидение позже сообщило, что силы безопасности в ответ на призывы граждан атаковали позиции «вооруженных террористических группировок» в аль-Кубаире. По их данным, военнослужащие обнаружили в селении несколько трупов женщин и детей.