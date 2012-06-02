Экс-президента Египта, вероятно, приговорят к смертной казни

Он и еще 7 бывших высокопоставленных чиновников обвиняются в убийстве 850 демонстрантов во время массовых антиправительственных выступлений, в результате которых был свергнут режим Мубарака, сообщает Радио Свобода.

Всем подсудимым грозит смертная казнь в случае вынесения обвинительного приговора.

Кроме того, Мубарак и два его сына Алаа и Гамаль обвиняются в коррупции.

Около пяти тысяч полицейских и две тысячи солдат обеспечивают безопасность в районе здания полицейской академии в Каире, где состоится заседание суда.

На суд Мубарак будет доставлен вертолетом из больницы, где он содержится под стражей с августа прошлого года.