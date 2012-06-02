Экс-президента Египта, вероятно, приговорят к смертной казни
07:31, 02 июня 2012Мир
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Суд в Египте сегодня объявит приговор экс-президенту Хосни Мубараку.
Он и еще 7 бывших высокопоставленных чиновников обвиняются в убийстве 850 демонстрантов во время массовых антиправительственных выступлений, в результате которых был свергнут режим Мубарака, сообщает Радио Свобода.
Всем подсудимым грозит смертная казнь в случае вынесения обвинительного приговора.
Кроме того, Мубарак и два его сына Алаа и Гамаль обвиняются в коррупции.
Около пяти тысяч полицейских и две тысячи солдат обеспечивают безопасность в районе здания полицейской академии в Каире, где состоится заседание суда.
На суд Мубарак будет доставлен вертолетом из больницы, где он содержится под стражей с августа прошлого года.
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