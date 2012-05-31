Президенту Сирии дали последние 48 часов

"Объединенное командование ССА в Сирии объявляет, что дает режиму последние 48 часов, чтобы выполнить требования Совета безопасности ООН. После полудня 1 июня мы будем свободны от любых обязательств и будем защищать мирных жителей, их дома и города", - заявил в размещенной на сайте YouTube представитель ССА.

Хотя в мирном плане ООН есть пункт о невмешательстве в дела Сирии извне, ряд стран, в частности, США, уже разрабатывают план операции в Сирии, замечает Лента.ру. Как написали СМИ, 30 мая США с союзниками отработали захват сирийского химического оружия. Французский президент Франсуа Олланд не исключил военной операции в Сирии в случае ее поддержки Совбезом ООН.

Против военного вмешательства в дела Сирии выступает Россия и Китай. Эти страны уже дважды блокировали резолюцию Совбеза ООН, не согласившись с ее проектом.