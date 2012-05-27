Тропический шторм движется на США мимо нефтяных скважин

Стихия зацепит штаты Флорида, Джорджия и Южная Каролина, сообщает Национальный центр контроля ураганов США.

Сейчас центр шторма находится примерно в 375 километрах на юго-восток от Чарлстона, а максимальная скорость его ветра составляет 75 км/ч. По данным метеорологов, шторм смещается на юго-запад, отмечает ICTV.

Вместе с тем, согласно прогнозу, шторм вскоре должен изменить свое направление таким образом, что до утра 28 мая выйдет в Атлантику.

Подчеркивается, что "Берил" не угрожает нефтяным и газовым платформам в Мексиканском заливе.

Обычно так называемый сезон ураганов в США длится с 1 июня до 30 ноября. Синоптики отмечает, что в 2012 году первый шторм сформировался в середине мая, что достаточно рано.