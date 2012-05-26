"Братья-мусульмане" согласны на переговоры, чтобы спасти революцию

Предметом переговоров станет кандидатура вице-президента и формирование коалиционного правительства, сообщает Радио Свобода.



По словам заместителя председателя движения Исама Аларьяна, всем политическим силам страны следует сплотиться, чтобы "спасти страну и достичь целей революции".

"Мы сегодня сталкиваемся с попытками восстановить прежний режим в новом виде. Возможно, эти попытки ввели кого-то в заблуждение, но наш народ, революционные силы не дадут им даже шанса", - говорится в заявлении исламистов.



Это заявление было сделано после обнародования предварительных результатов голосования, согласно которым во второй тур президентских выборов, намеченный на 16-17 июня, выходят кандидат от "Братьев-мусульман" Мохаммед Мурси и экс-премьер-министр в правительстве Мубарака Ахмед Шафик.