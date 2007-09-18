Приднестровье просит помощи у РФ, Украины, Евросоюза, ОБСЕ и США

Приднестровье просит Россию, Украину, Евросоюз, ОБСЕ и США оказать помощь в связи с засухой.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил лидер Приднестровья Игорь СМИРНОВ на совещании правительства, на котором обсуждалась осложнившаяся ситуация в экономике непризнанной республики.

И.СМИРНОВ выразил озабоченность резким ростом инфляции, которая вышла "за рамки прогнозов". По его словам, к началу августа цены в регионе выросли на 15,81% при запланированной на 2007 год инфляции в 10%. Больше всего подорожали услуги и продовольствие. Эксперты правительства Приднестровья объясняют рост инфляции небывалой за последние полвека засухой, которая вызвала ажиотаж на продовольственных рынках Молдовы и Украины. По их мнению, негативное воздействие сыграл и введенный в прошлом году Украиной по просьбе Молдовы новый таможенный режим, который в Тирасполе расценили как "экономическую блокаду".

Ранее премьер-министр Молдовы Василий ТАРЛЕВ заявил, что готов поделиться с Приднестровьем помощью, которую предоставляют пострадавшей от засухи республике международное сообщество, если официальный Тирасполь попросит об этом. Однако И.СМИРНОВ отказался обратиться к Молдове.