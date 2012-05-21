Пакистан «отрезали» от Twitter

Власти Пакистана сообщили, что на территории страны перекрывается доступ к сервису микроблогов Twitter в связи с тем, что руководство сайта отказывается убрать с его страниц материалы, которые в Исламабаде расценивают как оскорбительные для мусульман.

Как сообщает BBC Russian, ставшие предметом спора сообщения, опубликованные в Twitter, рекламировали проводящийся в Facebook конкурс изображений пророка Мухаммеда, что для мусульман является богохульством.

Председатель пакистанского управления по телекоммуникациям Мохаммед Ясин сообщил, что руководство Facebook согласилось рассмотреть жалобы на данный конкурс, а Twitter - нет. По его словам, доступ к сайту будет разблокирован после того, как с его страниц уберут спорный материал.

Ни Twitter, ни Facebook не дают комментариев по этому инциденту.