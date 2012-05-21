Пакистан «отрезали» от Twitter
03:34, 21 мая 2012Мир
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В Пакистане заблокирован доступ к Twitter.
Twitter ситуацию не комментирует
Как сообщает BBC Russian, ставшие предметом спора сообщения, опубликованные в Twitter, рекламировали проводящийся в Facebook конкурс изображений пророка Мухаммеда, что для мусульман является богохульством.
Председатель пакистанского управления по телекоммуникациям Мохаммед Ясин сообщил, что руководство Facebook согласилось рассмотреть жалобы на данный конкурс, а Twitter - нет. По его словам, доступ к сайту будет разблокирован после того, как с его страниц уберут спорный материал.
Ни Twitter, ни Facebook не дают комментариев по этому инциденту.
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