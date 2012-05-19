Российская полиция неутомима: лагеря оппозиции опять разогнали

Как передает радио «Свобода», активисты пришли туда после того, как полиция разогнала их лагерь на Кудринской площади. Там были задержаны около 30 человек, которых впоследствии отпустили из ОВД, не предъявив обвинений. Полиция объяснила свои действия жалобами местных жителей на шум и антисанитарию.

Сейчас небольшая группа гражданских активистов продолжает бессрочную акцию протеста на Арбате. Где они попытаются разбить новый лагерь - пока неясно.

"Народные гулянья" начались 7 мая в знак протеста против инаугурации Владимира Путина, в них в разное время принимали участие от нескольких десятков до примерно двух тысяч человек.