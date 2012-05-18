Сегодня в Москве ликвидируют Объединение украинцев

Об этом собственного корреспондента УНИАН в РФ сообщил председатель ОУР Тарас Дудко.

«В 10 часов утра состоится заседание Верховного суда РФ. Будет рассматриваться дело по заявлению Минюста РФ о юридической ликвидации ОУР. Судья Верховного суда РФ - Романенков. Будет выяснено, останется ОУР или нет», - сказал Т.Дудко.

Он напомнил, что вопрос о юридической ликвидации ОУР был поднят Министерством юстиции России два года тому назад. Дело прошло все судебные инстанции, и в настоящее время рассматривается Верховным судом, добавил он.

Т.Дудко сообщил, что в Верховный суд направил письмо статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. В своем письме он просит суд быть объективным. В частности, Г.Карасин отмечает, что, по информации Посольства Украины в РФ, ОУР провело работу и устранило нарушения, выявленные Минюстом РФ. Также в письме указывается, что ОУР готова принять дополнительные меры по окончательному урегулированию проблем в своем дальнейшем функционировании в соответствии с законодательством РФ.

По его словам, в письме Г.Карасин также сообщил, что вопрос о ликвидации ОУР будет затронут в ходе ближайших украинско-российских переговоров, в том числе на высшем уровне.

В то же время, Т.Дудко отметил, что украинская диаспора обеспокоена тем фактом, что незадолго до рассмотрения дела российское информационное агентство «Регнум» распространило сообщение, в котором обвинило члена ОУР и работников культурного центра Украины «в причастности к незаконной торговле оружием». При этом в сообщении назывались фамилии людей, которые никогда не были и не являются членами ОУР и работниками культурного центра, отметил он.

«Такие сообщения являются ничем иным, как провокацией», - отметил Т.Дудко.

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Справка УНИАН. В октябре 2011 года стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы поддержал Министерство юстиции РФ по делу о ликвидации Объединения украинцев России.

По словам адвоката ОУР Алима Жгулёва, Минюст РФ обвиняет экс-сопредседателя ОУР Валерия Семененко в том, что он в период временного прекращения деятельности организации выступал в российских СМИ якобы от имени ОУР. Это и стало поводом для ликвидации организации.

27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Семья» Журавлёва, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

29 февраля 2012 года для предотвращения создания неизвестными лицами новой ФНКА УР в Москве прошел учредительный съезд по созданию Федеральной украинской национально-культурной автономии (ФУНКА), которая должна заменить ФНКА УР.