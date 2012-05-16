Украина и Намибия расширяют военные связи

Как сообщает Правительственный портал, 15 мая в рамках официального визита в Украину намибийской военной делегации в Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Дмитрия Саламатина и министра обороны Республики Намибия Чарльза Намоло и переговоры в составе делегаций двух стран.

Как заметил Д.Саламатин, мощный толчок развитию этого сотрудничества должно дать подписание соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере, проект которого в настоящее время находится на рассмотрении в соответствующих государственных структурах Украины и Намибии.

По его словам, в Министерстве обороны Украины подготовлены предложения, которые позволят интенсифицировать украинско-намибийское военное сотрудничество. В частности, речь идет о сотрудничестве по направлениям военного образования, подготовки войск, участия в миротворческих операциях и т. д.

В свою очередь, Ч.Намоло выразил заинтересованность в высказанных украинской стороной предложениях. Он также выразил надежду, что этот визит будет способствовать скорейшему подписанию соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере между Украиной и Намибией.

В рамках визита планируется также посещение иностранной делегацией Национального университета обороны Украины, ГП «Антонов», предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые входят в состав ГК «Укроборонпром».