Чешский экс-сенатор о голодовке, бойкоте и Януковиче

Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.

"Я буду голодать до конца, сколько хватит у меня сил", - сообщил В.Сегнал во время встречи в Праге с мужем экс-премьера Александром Тимошенко.

Бывший сенатор объяснил свое решение объявить голодовку в поддержку Ю.Тимошенко двумя причинами.

"26 апреля 1988 года в тюрьме умер мой друг, последний политический узник коммунистической эры Павел Вонка. Он умер в результате голодовки, и никто тогда об этом не писал и не говорил. О нем даже сначала все забыли. Честно говоря, я боялся, что Юлия Тимошенко может так же умереть, после чего европейские лидеры приедут на похороны и будут говорить правильные слова, которые никоим образом уже не способны изменить ситуацию, а затем о ней все забудут", - отметил он.

По словам В.Сегнала, второй причиной голодовки было желание привлечь внимание к нарушению режимом Президента Виктора Януковича основных демократических принципов в одном из крупнейших европейских государств, которое рано или поздно, но будет в Европейском Союзе.

"Поэтому нынешние руководители должны понять, что диктаторский стиль правления наподобие Путина или Лукашенко – это не тот путь, который ведет к евроинтеграции", - отметил чешский политик.

В.Сегнал считает, что демократия в Украине при власти В.Януковича постепенно исчезает. "Я видел в 2004-ом, во время Помаранчевой революции, совсем другую страну, чем ту, которую имеем сейчас", - подчеркнул он.

Бывший чешский сенатор выразил свое удовлетворение тем, что рейтинг оппозиции в Украине растет. По его мнению, это может привести к усилению давления на власть как со стороны объединенных оппозиционных сил, так и со стороны самого народа.

В.Сегнал заявил, что намерен обратиться к чешскому руководству и органам управления УЕФА относительно поддержки бойкота как всего чемпионата Евро-2012 в Украине, так и его финальной части.