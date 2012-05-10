Российский самолет SuperJet-100 врезался в вулкан

Разбившийся в Индонезии российский новейший ближнемагистральный самолет Sukhoi SuperJet-100 врезался в вертикальный склон горы.

Индонезийское телевидение показало фотоснимки с места крушения самолета в районе горы Салак, передает РИА «Новости».

«SSJ-100 врезался в вертикальный склон горы, часть фрагментов осталась на склоне, часть упала вниз», - сказано в сообщении.

Фотоснимок места крушения предоставили журналистам авиационные власти Индонезии, однако на нем не видно крупных фрагментов самолета.

Как видно на фото, самолету не хватило всего несколько десятков метров, чтобы перелететь гору, а врезался он в нее не в самой высокой точке.

Ранее специалисты с поисковых вертолетов сообщили, что самолет найден на высоте 5200 футов (1,6 километра), при этом высота горы Салак - около двух километров.

Недалеко от места падения лайнера создан оперативный штаб, начаты работы по поиску фрагментов и бортовых самописцев.

Самолет пропал с экранов радаров в средупосле показательного полета в Джакарте. SSJ-100 выполнял первый в своей истории демонстрационный тур по шести странам Азии. На борту были 48 человек - граждане пяти стран, включая восьмерых россиян.

По информации авиационной службы контроля воздушного пространства Индонезии, связь с самолетом была потеряна, когда он находился в районе горы Салак. Незадолго до этого SSJ-100 запросил разрешение на снижение с высоты 10 тысяч футов (около 3 километров) до 6 тысяч (около 1,8 километра). Разрешение он получил и стал поворачивать направо и снижаться. По данным местных СМИ, полет проходил в условиях низкой облачности.