К поиску пропавшего российского самолета Superjet-100 подключили армию

К поиску пропавшего ранее с экранов радаров в Индонезии самолета Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) подключились военные и полиция. Об этом сообщает газета The Jakarta Post. В настоящее время поиски с воздуха осложнены туманом и надвигающейся ночью. В связи с этим было решено их прекратить и приступить к наземной поисковой операции.

По последним данным, на борту было 50 человек - 8 россиян, 2 итальянца, француз, американец и 38 граждан Индонезии (сотрудники авиакомпаний и журналисты). По данным The Jakarta Post, на борту было 46 пассажиров и членов экипажа, из которых 8 - россияне. Ранее, напомним, речь шла о 44 пассажирах и членах экипажа. Кроме этого газета со ссылкой на Дмитрия Солодова, пресс-атташе российского посольства в Джакарте, сообщает, что связь была потеряна во время второго показательного полета, в то время как раньше речь шла о третьем.

По другой версии, которую приводят РИА Новости, связь с самолетом пропала на расстоянии 59 километров от аэропорта в районе горы Салак. Ее высота составляет 2,16 тысячи метров, поэтому специалисты не исключают, что самолет мог в нее врезаться. По некоторым данным, топлива у самолета было на 2 часа (сам демонстрационный полет должен был продлиться не более получаса), поэтому к настоящему моменту оно заведомо должно было закончиться. Также появилась информация, что самолет мог упасть в Западной Яве - жители одной из местных деревень, якобы, слышали рев авиационных двигателей.

"Экипаж самолета был опытный и имел достаточный налет. Пилот Яблонцев был первым пилотом, который поднимал в воздух первый самолет Sukhoi SuperJet-100", - приводит агентство РИА Новости слова представителя Объединенной авиастроительной корпорации, в состав которой входит "Сухой". При этом российская сторона подчеркивает, что самолет был после первого демонстрационного полета технически исправен.

Лента.ру