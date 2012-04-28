Украина должна выйти на максимальный уровень сотрудничества с НАТО

Об этом сказано в аналитическом докладе “Партнерство Украина-НАТО: время осознания новых реалий, потребностей и новых подходов”, который подготовил Центр Разумкова по результатам экспертной дискуссии и консультаций с украинскими и международными экспертами в рамках Сети партнерства Украина-НАТО и обнародовал во время круглого стола.

Эксперты считают, что с целью сохранения достигнутого уровня отношений, развития и углубления партнерства с НАТО, украинская сторона должна четко сформулировать главные цели партнерства – конечный и промежуточный результаты, которых она стремится достичь, в первую очередь, в направлениях укрепления региональной и национальной безопасности, содействия успешной реализации евроинтеграционного курса.

По мнению экспертов, привлеченных Центром Разумкова к обсуждению и подготовке предложений, главной целью партнерства на среднесрочную перспективу должно стать сближение Украины с НАТО до максимально возможного уровня сотрудничества, который позволяет статус внеблоковой страны-партнера.

Среди внутренних мероприятий, которые будут способствовать достижению этой цели, эксперты назвали следующие:

- ускорение принятия главных стратегических документов по вопросам обеспечения национальной безопасности (доктрины, концепции, стратегии). На будущее следует обеспечить своевременные разработку и утверждение настоящих документов, для чего внедрить циклический, стандартизированный по процедурам процесс их формирования и практику обязательных парламентских слушаний по соответствующим вопросам;

- усовершенствование процессов разработки, согласования, выполнения и оценки результатов годовой национальной программы, индивидуальных программ, отраслевых планов партнерства;

интеграция ГНП к ежегодному Национальному плану действий по внедрению Программы экономических реформ, согласование ее с другими составляющими Плана за сроками, ресурсами, исполнителями и взаимоувязанными результатам;

- создание при Комиссии по вопросам партнерства Украины с НАТО постоянного органа по обеспечению ее работы, организации и координации деятельности рабочих групп;

- усиление полномочий Комиссии по вопросам партнерства Украины с НАТО, назначив ее председателем вице-премьер-министра Украины;

- создание в структуре секретариата Кабмина отдельного подразделения с функциями общей координации действий по партнерству Украина-НАТО, предусмотрев его необходимое кадровое, ресурсное, нормативное обеспечение;

- повышение роли украинской части Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы (при СНБОУ) в определении задач и оценки результатов политики партнерства.

К блоку внешних мероприятий для достижения указанных целей эксперты относят:

- активизацию участия Украины в проектах и инициативах НАТО и ЕС, в первую очередь, в научно-технических проектах по разработке и производству вооружений и инициативе “Разумная оборона”;

- расширение участия Украины в операциях НАТО и ЕС, международных учениях, в т.ч. предоставление максимальной политической, логистической, ресурсной поддержки;

- согласование целей и мероприятий Украины и ее партнеров в рамках процессов сотрудничества с НАТО с целями и мероприятиями сотрудничества Украины с ЕС с целью повышения их эффективности и избежания дублирования;

- повышение эффективности использования механизмов экспертных и политических консультаций в форматах Партнерства во имя мира и Совета евроатлантического партнерства, инициирование диалога в формате СЕАП по вопросам реформирования системы международной безопасности.