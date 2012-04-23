Российская оппозиция подала заявку на Марш миллионов
Российские оппозиционеры подали заявку на проведение в Москве 6 мая Народного марша (Марша миллионов).
|Сергей Удальцов сообщи, что заявка подана
Акция пройдет в виде шествия и митинга.
Шествие планируется начать 6 мая в 15.00 мск от Триумфальной площади по Тверской улице и завершить митингом на Манежной площади. Участники акции намерены выразить свое отношение к итогам парламентских и президентских выборов, а также к предстоящей 7 мая инаугурации Владимира Путина.
В акции планируется участие различных политических и общественных организаций, а также простых граждан из разных регионов России.
Как сообщал УНИАН, в России после выборов в Госдуму 4 декабря 2011 года прошло несколько крупных акций протеста против фальсификаций.
Позже несогласные с очередной победой партии власти «Единая Россия» создали движение «За честные выборы», которое координирует деятельность оппозиционеров.
10 марта на последнем митинге «За честные выборы» С.Удальцов призвал устроить 1 мая миллионное шествие по Москве, однако позже мероприятие было перенесено на 6 мая - канун инаугурации В.Путина.