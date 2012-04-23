Российская оппозиция подала заявку на Марш миллионов

Как сообщил УНИАН член оргкомитета акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, сегодня утром представители оргкомитета подали в правительство Москвы уведомление о проведении 6 мая акции под лозунгами «За честную, легитимную власть!», «Нам не нужны самозванцы во власти!», «Требуем досрочных парламентских и президентских выборов!».

Акция пройдет в виде шествия и митинга.

Шествие планируется начать 6 мая в 15.00 мск от Триумфальной площади по Тверской улице и завершить митингом на Манежной площади. Участники акции намерены выразить свое отношение к итогам парламентских и президентских выборов, а также к предстоящей 7 мая инаугурации Владимира Путина.

В акции планируется участие различных политических и общественных организаций, а также простых граждан из разных регионов России.

Как сообщал УНИАН, в России после выборов в Госдуму 4 декабря 2011 года прошло несколько крупных акций протеста против фальсификаций.

Позже несогласные с очередной победой партии власти «Единая Россия» создали движение «За честные выборы», которое координирует деятельность оппозиционеров.

10 марта на последнем митинге «За честные выборы» С.Удальцов призвал устроить 1 мая миллионное шествие по Москве, однако позже мероприятие было перенесено на 6 мая - канун инаугурации В.Путина.