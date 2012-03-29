В США начались слушания по делу Стросс-Кана

Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на Agence France-Presse.

В начале судебного заседания адвокаты Д.Стросс-Кана выступили с требованием распустить процесс, так как их подзащитный на момент описываемых событий обладал дипломатической неприкосновенностью, которая гарантирует защиту от гражданских исков. Адвокаты Н.Диалло, в свою очередь, настаивают на том, что в данной ситуации неприкосновенности у политика нет.

Ни Д.Стросс-Кан, ни Н.Диалло не присутствуют на заседании суда.

Напомним, Д.Стросс-Кан был арестован в Нью-Йоркском аэропорту по подозрению в изнасиловании Н.Диалло в мае 2011 года. Первоначально против него было инициировано уголовное преследование, а сам он был помещен под стражу. Впоследствии из-за сомнений гособвинителей в правдивости показаний горничной обвинения с политика были сняты.

После вынесения решения о закрытии уголовного дела адвокаты Н.Диалло заявили о намерении подать гражданский иск. В соответствии с судебной практикой в США, подобные процессы, в случае успеха истца, обычно заканчиваются присуждением денежной компенсации.

Из-за уголовного процесса Д.Стросс-Кану пришлось покинуть пост распорядителя МВФ, а также впоследствии отказаться от участия в президентских выборах во Франции.

Между тем, в настоящее время во Франции Д.Стросс-Кан проходит обвиняемым еще по одному уголовному делу. По данным следствия, политик причастен к деятельности преступной группы, занимающейся сутенерством.