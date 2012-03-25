МИД: Беларусь пока не готова к возвращению европейских послов

Беларусь не объявляла послов стран ЕС персонами нон-грата, но считает их возвращение преждевременным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей САВИНЫХ, комментируя сюжет на канале «Евроньюс», где говорится об объявлении послов персонами нон-грата.

«Это абсолютное передергивание фактов и некорректная трактовка ситуации. Страны ЕС по собственной инициативе отозвали своих послов. С учетом принятого ЕС решения в сегодняшних условиях возвращение послов преждевременно», - заявил представитель МИД Беларуси.

А.САВИНЫХ отметил, что когда Евросоюз найдет путь к конструктивному диалогу, Беларусь будет готова видеть послов стран ЕС в Минске, где они смогут заняться своими прямыми дипломатическими обязанностями.

«А именно работой по укреплению добрососедских отношений между нашими странами», - отметил А.САВИНЫХ.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Совет иностранных дел ЕС принял решение об усилении санкций против Беларуси и Сирии.

Согласно решению, Совет добавил 12 фамилий в перечень лиц, которым запрещен въезд в ЕС и чьи активы на территории стран Евросоюза заморожены. В целом теперь в «черном списке» 243 белорусских чиновника.

Кроме того, министры решили заморозить активы еще 29-ти белорусских компаний.

В ответ официальный Минск заявил, что Беларусь примет ответные меры на расширение ЕС санкций в отношении белорусских чиновников и предприятий.

«В сегодняшних условиях белорусская сторона не видит необходимости в присутствии на территории Беларуси отозванных послов государств, проголосовавших за данное решение», - заявил А.САВИНЫХ.

Ранее, 27 февраля, ЕС расширил санкции в отношении Беларуси. Минск в ответ рекомендовал послам Польши и ЕС покинуть страну для консультаций. После этого своих послов, аккредитованных в Беларуси, отозвали для консультаций все страны-члены Евросоюза.