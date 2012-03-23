Названы причины смерти Уитни Хьюстон

Следствие по делу о кончине известной американской певицы Уитни Хьюстон постановило в пятницу, что она утонула в ванной в результате сердечного приступа, одной из причин которого стало употребление кокаина, передает Associated Press.

Тело Хьюстон было обнаружено в ночь на 12 февраля погруженным в воду в ванной одного из номеров гостиницы Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, напоминает РИА Новости.

Как сообщил Крейг Харви (Craig Harvey), представитель коронера (следователя, ведущего дела о внезапной смерти), в комнате певицы были обнаружены выдаваемые только по рецепту препараты, однако они не стали причиной гибели Хьюстон.

Кроме того, Харви отметил, что в организме погибшей были обнаружены следы кокаина, который может стать причиной сердечной недостаточности. По его словам, экспертиза показала, что Хьюстон уже довольно долгое время принимала наркотик.