Названы причины смерти Уитни Хьюстон

01:01, 23 марта 2012
Мир
5891

Следствие постановило в пятницу, что она утонула в ванной в результате сердечного приступа, одной из причин которого стало употребление кокаина

Следствие по делу о кончине известной американской певицы Уитни Хьюстон постановило в пятницу, что она утонула в ванной в результате сердечного приступа, одной из причин которого стало употребление кокаина, передает Associated Press.

Тело Хьюстон было обнаружено в ночь на 12 февраля погруженным в воду в ванной одного из номеров гостиницы Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, напоминает РИА Новости.

Как сообщил Крейг Харви (Craig Harvey), представитель коронера (следователя, ведущего дела о внезапной смерти), в комнате певицы были обнаружены выдаваемые только по рецепту препараты, однако они не стали причиной гибели Хьюстон.

Кроме того, Харви отметил, что в организме погибшей были обнаружены следы кокаина, который может стать причиной сердечной недостаточности. По его словам, экспертиза показала, что Хьюстон уже довольно долгое время принимала наркотик.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter