В Нижнем Новгороде в Волгу упал вертолет

В Нижнем Новгороде (Россия) в реку Волга упал вертолет.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС по Нижегородской области.

Для оценки обстановки и организации взаимодействия на место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

По предварительной информации, вертолет Bell 407 (принадлежит АО «Авиация общего назначения», дислоцируется в Московской области) заходил на посадку, задел линию электропередач, развалился на две части и упал в воду.

Для проведения поисково-спасательной операции в район происшествия направлены два судна на воздушной подушке, водолазная группа, психологи.

На месте происшествия работают 79 человек и 22 единицы техники. Информация о погибших и пострадавших уточняется.