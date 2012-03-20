Минск: смертный приговор исполнен с соблюдением всех норм
01:12, 20 марта 2012Мир
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"Утверждения, исходящие от родственников Владислава Ковалева, некоторых других лиц и СМИ, о том, что смертной казни якобы подвергся невиновный, не имеют под собой почвы", - добавил заместитель главы Верховного суда Белоруссии
Заместитель главы Верховного суда Белоруссии Валерий Калинкович заявил, что приведение в исполнение смертного приговора в отношении осужденных за взрывы в Минске и Витебске осуществлено с соблюдением всех процессуальных норм.
"Таким образом, утверждения, исходящие от родственников Владислава Ковалева, некоторых других лиц и СМИ, о том, что смертной казни якобы подвергся невиновный, не имеют под собой почвы", - приводит его слова Би-би-си.
Ранее лидеры ЕС осудили казнь Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, обвиненных в организации взрыва в минском метро и в Витебске.
Как сообщило белорусское телевидение, приговор был приведен в исполнение в прошедшую пятницу.
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