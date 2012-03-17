Экс-президент Польши назвал свою пенсию «стыдом» для страны

Бывший Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ назвал размер своей пенсии "позором" для крупнейшего государства Восточной Европы и члена Евросоюза.

А.КВАСНЕВСКИЙ, который находился на президентском посту два срока подряд - с 1995 по 2005 год, заявил об этом в эфире телеканала TVN, комментируя запланированную нынешним польским правительством пенсионную реформу.

За словами А.КВАСНЕВСКОГО, он ежемесячно получает за свою десятилетнюю работу на посту Президента около 1,4 тыс. долларов, а, например, военный прокурор Анджей ПШИБИЛ - на 50% выше.

"Безусловно, есть какая-то ошибка в системе. Это что-то ненормальное", - сказал А.КВАСНЕВСКИЙ.

В то же время польская газета Fakt отмечает, что экс-президент вышел на пенсию в 51 год - на 14 лет раньше, чем предусмотрено для мужчин в Польше, а его пенсия почти втрое выше, нежели в среднем у польских пенсионеров.

Как пишет газета, А.КВАСНЕВСКИЙ ведет «довольно роскошную жизнь» и получает доходы от чтения лекций в зарубежных университетах.

"Если бы мы с (Лехом) ВАЛЕНСОЙ (первый Президент Польского государства после свержения коммунистического режима в 1989 году - УНИАН) не зарабатывали вне границ Польши, то нормальная жизнь была бы невозможной", - сказал А.КВАСНЕВСКИЙ, слова которого приводит издание.

По данным газеты, за одну лекцию бывший Президент может получить "даже несколько десятков тысяч долларов".

Как сообщал УНИАН, на этой неделе несколько тысяч лиц протестовали в Варшаве против планов польского правительства уравнять и увеличить пенсионный возраст в Польше до 67 лет, увеличив его для женщин на 7 лет, а для мужчин - на 2 года.

В феврале средняя зарплата в Польше составляла около 1150 долларов.