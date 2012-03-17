Лидер Аль-Каиды призвал пакистанцев присоединиться к «арабской весне»
09:56, 17 марта 2012Мир
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По словам А.аль-Завахири, пакистанские мусульмане должны восстать против пакистанских генералов, которые "вместе с Америкой ведут войну против ислама
Лидер Аль-Каиды Айман аль-Завахири призвал жителей Пакистана присоединиться к "арабской весне" и свергнуть свое правительство. Такое обращение появилось в интернете, сообщает телекомпания CNN.
По словам А.аль-Завахири, пакистанские мусульмане должны восстать против пакистанских генералов, которые "вместе с Америкой ведут войну против ислама, проводят операции в Зоне племен и соглашаются на атаки беспилотников".
"О, жители Пакистана. Арабский мир вокруг вас поднялся на борьбу против тиранов и диктаторов. Почему же вы ничего не делаете. Почему не свергнете этих взяточников?" – приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.
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