Президентом Молдовы избрали Николая Тимофти
За него проголосовали 62 депутата молдавского парламента при 61 необходимом голосе
Президентом Молдовы избран председатель Высшего Совета магистратуры Николай ТИМОФТИ.
Как передает РИА «Новости», за него проголосовали 62 депутата молдавского парламента при 61 необходимом голосе. Коммунисты бойкотировали выборы.
Молдова с 2009 года жила без президента - до этого четыре попытки избрать главу государства провалились, так как кандидаты не могли набрать необходимое количество голосов - минимум 61 из 101 депутата. Выйти из политического тупика позволили три голоса социалистов, поддержавших выдвинутую правящим альянсом "За европейскую интеграцию" кандидатуру.
Н.ТИМОФТИ 63 года, всю жизнь он проработал в судебной системе Молдовы, начав свою профессиональную деятельность после окончания юридического факультета Госуниверситета Кишинева в качестве консультанта министерства юстиции, затем последовательно занимал должности судьи одного из районных судов Кишинева, судьи Верховного совета Молдавской ССР, вице-председателя Верховного суда, главы коллегии по уголовным делам.
С 1996 по 2001 год являлся председателем апелляционной палаты Кишинева, с того же 1996 года и по настоящее время является председателем ассоциации судей Молдовы. С марта 2011 года занимает должность председателя Высшего совета магистратуры. Женат, имеет трех сыновей.