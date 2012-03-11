Саркози грозит приостановить участие Франции в Шенгене

Президент Франции Николя Саркози в воскресенье вновь призвал к реформе Шенгенского соглашения и пригрозил, что Франция может приостановить свое участие в нем, если оно не будет серьезно реформировано.

"Шенгенские договоренности более не позволяют соответствовать сложности ситуации. Они должны быть пересмотрены. Необходимо провести структурную реформу Шенгена, такую же, как мы провели по евро", - заявил Саркози, выступая перед своими сторонниками в парижском пригороде Вильпент.

Президент, как и его партия "Союз за народное движение" (UMP), регулярно возвращаются к теме ужесточения контроля за миграцией. Глава государства уже неоднократно призывал переосмыслить Шенгенское соглашение, усилить контроль на внешних границах шенгенской зоны и создать для этого специальные механизмы.

"Нужно иметь возможность вводить санкции, приостанавливать членство либо вообще исключать из Шенгенского соглашения те или иные государства точно так же, как можно применять санкции в отношении государств зоны евро, которые не выполняют своих обязательств", - сказал Саркози.

"Если я смогу констатировать, что в течение ближайших 12 месяцев в этом направлении не будет серьезного прогресса, тогда Франция может приостановить свое участие в Шенгенском соглашении до тех пор, пока переговоры не завершатся успехом", - пригрозил президент.

Реализовать свою угрозу Саркози сможет лишь в том случае, если одержит победу на президентских выборах, первый тур которых состоится 22 апреля. Однако результаты опросов показывают, что пока действующий президент проигрывает своему главному главному конкуренту, кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду.

РИА Новости