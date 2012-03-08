Первый сирийский высокий чиновник перешел на сторону повстанцев

В Сирии заместитель министра нефтяной промышленности заявил, что идет в отставку и присоединяется к антиправительственному восстанию.

Абдо Хуссамеддин объявил о своей отставке в видеопослании через YouTube.

Это до сих пор наивысшее сирийское должностное лицо, которое перешло на сторону оппозиции и публично объявило, что побросает режим президента Башара Асада, с тех пор, как в Сирии год назад начались антиправительственные выступления.

Ранее, во время визита в город Хомс, который был пунктом антиправительственного восстания, заступница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос сказала, что некоторые его районы "полностью опустошены" в вооруженной операции правительственных войск.

Валери Амос сказала, что район Баба-Амр выглядел полностью вымершим. Правительственные войска вошли в тот район на прошлой неделе после почти месяца обстрелов и бомбардировок.

Сирийские повстанцы говорят, что правительственные войска совершили массовую расправу над местным населением от времени своего прихода.