В мире голодает 1 миллион людей, 1,3 млн. — переедают

Каждый седьмой человек в мире голодает, но многие страдают от ожирения — избыточную массу тела 1,3 миллиарда жителей планеты. Об этом заявил Специальный докладчик по вопросу о праве на питание Оливье де Шуттера, выступая сегодня в Женеве на 19-й сессии Совета по правам человека, сообщает центр новостей ООН.

«Урбанизация, супермаркетизация и глобальное распространение западного образа жизни вытеснили традиционный стиль питания. В результате мы столкнулись с катастрофическими последствиями для здоровья людей», — сказал специальный докладчик. Он добавил, что право на питание означает не только доступ к достаточному количеству пищи, но также и возможность иметь сбалансированную и питательную диету.

Недоедание по-прежнему широко распространено в мире — голодает каждый седьмой человек. Одновременно 1,3 миллиарда людей во всем мире имеют избыточную массу тела. Как минимум, 300 миллионов человек страдают ожирением.

Специальный докладчик призвал все страны мира вместо пилюль от ожирения и специальных таблеток для страдающих от нехватки тех или иных питательных элементов предложить населению стратегию борьбы с нездоровым питанием.

В своем докладе Оливье де Шуттер предложил облагать высокими налогами нездоровые продукты питания, регулировать продажу продовольствия с высоким содержанием жиров и сахара, а также пресекать рекламу нездоровой пищи. Представитель ООН рекомендовал правительствам оказывать поддержку местным фермерам, поставляющим на рынки здоровую и свежую продукцию.

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