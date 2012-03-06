НАТО останется в Афганистане и после 2014 года

Войска НАТО останутся в Афганистане после 2014 года, когда ответственность за обеспечение безопасности будет полностью и окончательно передана афганской стороне.

Об этом заявил командующий войсками международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) генерал Джон АЛЕН, передает РИА «Новости».

Как сообщают афганские СМИ, в понедельник Дж.Ален посещал южную афганскую провинцию Гельменд, где инспектировал подразделения афганских сил безопасности и войск международной коалиции.

В ходе пресс-конференции Дж.АЛЕН, отметил, что "если афганская сторона выразит такое желание, мы останемся здесь и после 2014 года".

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2011 года Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявил, что до 2014 года НАТО планирует передать функции управления провинциями Афганистана национальным силам этой страны и вывести свои войска.

По его словам, на саммите НАТО 20-21 мая 2012 года будет точно решено, что Альянс будет делать дальше в Афганистане.

НАТО начало операцию в Афганистане в 2001 году.