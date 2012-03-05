Госдепартамент США поздравил Россию с выборами

"Соединенные Штаты поздравляют российский народ с завершением выборов и готовы работать с избранным президентом после того, как все результаты будут проверены и он принесет присягу", - цитирует Би-би-си.

Нуланд также сказала, что Госдепартамент одобряет доклады миссий ОБСЕ и ПАСЕ, и отметила, что глава делегации ПАСЕ назвал результат выборов "чистой победой" и "выбором большинства".

Вместе с тем она сказала, что наблюдатели отметили ряд нарушений, в том числе и массовых, и призвала российские власти тщательно их расследовать.

В докладах международных наблюдателей также говорится, что, несмотря на прогресс в прозрачности выборов, избирательная кампания проводилась в пользу Владимира Путина.