Госдепартамент США поздравил Россию с выборами
Наблюдатели отметили ряд нарушений, в том числе и массовых, и призвала российские власти тщательно их расследовать.
Госдепартамент США поздравил жителей России с избранием нового президента. Со специальным заявлением выступила пресс-секретарь ведомства Виктория Нуланд.
"Соединенные Штаты поздравляют российский народ с завершением выборов и готовы работать с избранным президентом после того, как все результаты будут проверены и он принесет присягу", - цитирует Би-би-си.
Нуланд также сказала, что Госдепартамент одобряет доклады миссий ОБСЕ и ПАСЕ, и отметила, что глава делегации ПАСЕ назвал результат выборов "чистой победой" и "выбором большинства".
Вместе с тем она сказала, что наблюдатели отметили ряд нарушений, в том числе и массовых, и призвала российские власти тщательно их расследовать.
В докладах международных наблюдателей также говорится, что, несмотря на прогресс в прозрачности выборов, избирательная кампания проводилась в пользу Владимира Путина.