Российский ЦИК обработал 100% протоколов

Премьер-министр РФ Владимир Путин после обработки всех протоколов набрал 63,60% голосов на выборах президента России и выиграл президентскую гонку в один тур передает РИА «Новости».

По данным ЦИК РФ, у лидера КПРФ Геннадия Зюганова 17,18%, у самовыдвиженца Михаила Прохорова - 7,98%, у главы ЛДПР Владимира Жириновского - 6,22%, у лидера "Справедливой России" Сергея Миронова - 3,85% голосов.

За Путина, по предварительным данным ЦИК, проголосовали 45 миллионов 602 тысячи 75 человек, за Зюганова - 12 миллионов 318 тысяч 353 человека, за Прохорова - 5 миллионов 722 тысячи 508 человек, за Жириновского - 4 миллиона 458 тысяч 103 человека, за Миронова - 2 миллиона 763 тысячи 935 человек.

Опубликованные данные являются предварительными. Окончательные итоги голосования ЦИК должен определить не позднее 14 марта.

Президент России впервые избирается на шесть лет. Избранный на этих выборах глава государства вступит в должность 7 мая.

К выборам президента РФ было приковано повышенное внимание как российской, так и зарубежной общественности в связи с использованием практически на всех избирательных участках веб-камер. Система видеотрансляции охватывала 91,4 тысячи избирательных участков.

Еще одним нововведением кампании стало использование более 60 тысяч прозрачных урн для голосования. Они были установлены на более чем трети участков в России.