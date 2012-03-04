У Путина соообщения о нарушениях назвали смехотворными

Начальник избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира ПУТИНА Станислав ГОВОРУХИН называет разговоры о нарушения во время сегодняшних президентских выборов смехотворными.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в штабе В.ПУТИНА после оглашения результатов exit-poll.

«Нарушения, о которых сейчас будут говорить соперники, оппоненты нашего президента - смехотворны. Просто смехотворны», - сказал С.ГОВОРУХИН.

Он отметил, что В.ПУТИН опережает ближайшего конкурента в четыре раза.

По его словам, настоящей спортивной борьбы не было потому, что противники были другой весовой категории.

«Это самые чистые выборы за всю историю России», - заявил С.ГОВОРУХИН. При этом он вспомнил хулиганский поступок активисток Femen, раздевшихся на участке, где голосовал В.ПУТИН.

«Пока о других нарушениях я не слышал, но думаю, завтра мы о них услышим...Но даже если их будет сто, этих нарушений, это ничтожная доля процента. В любой цивилизованной стране такие выборы считались бы честными и настоящими», - уверен он.

При этом С.ГОВОРУХИН отметил, что оскорбления и клевета в адрес В.ПУТИНА началась еще во время выборов в Госдуму РФ, проходивших в декабре прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе московской полиции, по состоянию на 21:50 на митинге в поддержку В.ПУТИНА на Манежной площади и близлежащих улицах собралось более 110 тыс. человек.