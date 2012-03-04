В столкновении поездов в Польше пострадали шестеро граждан Украины

Четырнадцать человек погибли в результате столкновения поездов на юго-западе Польши вечером в субботу и более 50 пострадали, из них почти 40 находятся в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на медицинские источники сообщает интернет-издание Gazeta.pl.

Официально подтверждена гибель восьми человек, рассказали в государственной железнодорожной компании PKP. Спасатели продолжают доставать пострадавших из-под обломков вагонов. Планируется, что спасательная операция будет продолжаться всю ночь.

Среди пострадавших - шесть граждан Украины, указывает Gazeta.pl.

40 тяжело пострадавших госпитализированы, 93 человека, которые получили незначительные травмы, временно размещены в школе неподалеку.

Как сообщалось, поезда столкнулись около 21:00 по местному времени, напоминает Лента.ру. Один состав следовал из Пшемысля в Варшаву, а второй - из Варшавы в Краков. По данным министра внутренних дел Польши Яцека Цихоцкого, в первом поезде ехало около 250 человек, во втором - примерно 120.

Установлено, что поезд из Варшавы не должен был следовать по этому пути. Почему он оказался на чужом пути, пока не ясно. В районе крушения поездов на железной дороге велись ремонтные работы, отмечает Associated Press.