Обама заявил, что «не блефует» на тему Ирана

Президент США Барак ОБАМА заявил, что не блефует, когда настаивает на том, что наличие у Ирана ядерного оружия является неприемлемым.

Как сообщает Радио «Свобода», об этом Б.ОБАМА сказал в интервью изданию The Atlantic.

В канун визита премьер-министра Израилю Биньямина НЕТАНЬЯХУ, который должен прибыть в Вашингтон в понедельник, 5 марта, Б.ОБАМА заявил, что не будет объявлять никаких планов относительно Ирана, но «сдерживание» не является вариантом.

Б.ОБАМА заявил, что не исключает возможности военных действий против Ирана, однако отметил, что в таком случае Тегеран получит основания позиционировать себя как жертву, вызывая симпатии.

М.ОБАМА хочет убедить Б.НЕТАНЬЯХУ отложить любые планы нападения на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы.

Раньше командующий ВВС США Нортон ШВАРЦ заявил, что его подчиненные разработали план военной операции против Ирана.

США и ряд других стран Запада обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома.

Официальный Тегеран все обвинения отрицает, заявляя, что его ядерная программа направлена лишь на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.