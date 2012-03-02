Обама заявил, что «не блефует» на тему Ирана
Президент США заявил, что не будет объявлять никаких планов относительно Ирана, но «сдерживание» не является вариантом
Президент США Барак ОБАМА заявил, что не блефует, когда настаивает на том, что наличие у Ирана ядерного оружия является неприемлемым.
Как сообщает Радио «Свобода», об этом Б.ОБАМА сказал в интервью изданию The Atlantic.
В канун визита премьер-министра Израилю Биньямина НЕТАНЬЯХУ, который должен прибыть в Вашингтон в понедельник, 5 марта, Б.ОБАМА заявил, что не будет объявлять никаких планов относительно Ирана, но «сдерживание» не является вариантом.
Б.ОБАМА заявил, что не исключает возможности военных действий против Ирана, однако отметил, что в таком случае Тегеран получит основания позиционировать себя как жертву, вызывая симпатии.
М.ОБАМА хочет убедить Б.НЕТАНЬЯХУ отложить любые планы нападения на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы.
Раньше командующий ВВС США Нортон ШВАРЦ заявил, что его подчиненные разработали план военной операции против Ирана.
США и ряд других стран Запада обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома.
Официальный Тегеран все обвинения отрицает, заявляя, что его ядерная программа направлена лишь на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.