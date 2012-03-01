Мэр Москвы обещает не допустить "майдана"

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете "Комсомольская правда" предупредил, что городские власти не позволят устраивать в городе палаточный городок. По словам Собянина, высказать своё мнение могут все желающие - для этого предоставляются площадки, но "майдана" в Москве не будет.

В среду, напоминает Радио Свобода, в центре Москвы полиция задержала шестерых активистов проекта "РосАгит" Алексея Навального, попытавшихся раздавать агитационные материалы и палатки сторонникам оппозиции - предполагается, что оппозиционеры могут выйти на акции протеста в Москве после выборов 4 марта.

Как рассказал журналистам за несколько минут до задержания активист "РосАгита" Вадим Коровин, палатки отобрали под предлогом того, что они якобы краденые. Как рассказал он радиостанции "Эхо Москвы", ни одной палатки раздать не удалось. Полиция заприметила припаркованный автомобиль с палатками на углу Тверской улицы и немедленно провела задержание нескольких человек. Сам автомобиль, в котором находились палатки, был тут же погружен на эвакуатор.