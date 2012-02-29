Грищенко считает новое здание посольства США лучше московского

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает новое здание Посольства США в Украине лучше здания Посольства США в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО сказал, выступая на церемонии официального открытия нового помещения Посольства США в Украине.

Министр выразил надежду на тесное сотрудничество.

«Мы будем работать очень тесно, очень откровенно, и будем направлять наши совместные усилия на достижение практических результатов в интересах нашего сотрудничества», - сказал он.

К.ГРИЩЕНКО считает, что те, кто жил рядом со старым зданием Посольства США в Украине, будут довольны тем, что посольство переехало в новое помещение.

«Это взаимное удовлетворение, потому что вам здесь хорошо и им там хорошо. Надеемся на плодотворное сотрудничество, на то, что здесь мы сможем часто бывать и, конечно, на то, что будущее принесет нам удовлетворение от общения, от тех культурных мероприятий, от экономической составляющей наших отношений, центром которого будет это новое прекрасное и лучше, чем в Москве, посольство», - сказал он.