Израиль нанесет удар по Ирану, не вовлекая США

Руководство Израиля не собирается оповещать американские власти о начале возможной операции по уничтожению иранских ядерных объектов, сообщает Associated Press со ссылкой на сотрудника американской разведки, знакомого с ходом дискуссии по этому вопросу.

По его словам, израильтяне четко обозначили свою позицию в ходе нескольких недавних разговоров с высокопоставленными представителями американской администрации.

Согласно этой информации, Израиль будет держать США в неведении, чтобы никто не мог потом сказать, что американцы могли, но не удержали своего союзника от нападения.

Источник агентства попросил не раскрывать его имени, поскольку обсуждаемый вопрос является "слишком деликатным" и затрагивает "стратегические темы".

Администрация США, Пентагон и израильское посольство в Вашингтоне отказались прокомментировать эту информацию.

По данным агентства, еще одной причиной, побудившей Израиль держать свои планы в тайне от США, стало недовольство позицией американцев, которые не желают ни бомбить Иран сами, ни принимать участие в израильской операции. Кроме того, в Иерусалиме считают, что США не относятся серьезно к последствиям получения Ираном атомного оружия.

Израильские официальные лица не раз выражали уверенность в том, что Иран работает над созданием атомного оружия и подчеркивали, что международные санкции уже не в состоянии остановить эти исследования. Бомбардировку Ирана они считают вполне приемлемым способом разрешения проблемы, напоминает Лента.ру.

Министр обороны США Леон Панетта ранее уже заявил, что израильский удар по ядерным объектам может быть нанесен весной-летом 2012 года.