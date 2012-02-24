В национальном парке Камеруна убили 500 слонов

В национальном парке на севере Камеруна менее чем за два месяца были убиты около 500 слонов, передает Радио «Свобода».

Животных, по словам сотрудников парка Бубанджида, уничтожают браконьеры из Судана и Чада, которые передвигаются на лошадях и используют автоматическое оружие. Всего за последние недели были найдены туши 458 слонов, но администрация парка предполагает, что убитых животных больше, так как не всю территория заповедника пока удалось обследовать.

Как отмечает агентство France-Presse, власти Камеруна не предпринимают никаких видимых усилий к тому, чтобы сдержать браконьеров.