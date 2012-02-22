Fitch прочит дефолт Греции в ближайшее время

Рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Греции с ССС до С после объявления всех деталей соглашения между страной и частными инвесторами об отказе от половины долгов Греции.

Об этом сообщает сайт агентства Fitch.

В сообщении отмечается, что Fitch считает очень вероятным дефолт Греции в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, на рассвете 21 февраля Еврогруппа согласовала вторую программу помощи Греции, которая направлена на уменьшение долговых обязательств страны.

Согласно решению, Греция получит 130 млрд. евро кредита под 2,8% годовых из Европейского фонда финансовой стабильности, а частные кредиторы страны согласились списать 53,5% долгов.