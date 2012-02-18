На выборах президента России в Украине будет 9 избирательных участков

На выборах президента России 4 марта в Украине будут работать 9 избирательных участков.

Как сообщили УНИАН сообщили в МИД РФ, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие либо временно находящиеся в этот день на территории Украины смогут проголосовать на выборах президента РФ на девяти избирательных участках.

В частности, избирательный участок будет открыт в консульском отделе Посольства Российской Федерации в Украине в Киеве. В рамках данного участка будут организованы выездные пункты голосования в Чернигове и Черкассах.

Также 4 марта будут работать отдельные избирательные участки в генконсульствах России во Львове, в Одессе (в рамках данного участка будут организованы выездные пункты голосования в Николаеве и Херсоне), в Симферополе (в рамках данного участка можно будет проголосовать в Евпатории, Керчи и Ялте).

Отдельные участки будут открыты в Севастополе, Феодосии, пгт Кача и пгт Гвардейское.

Кроме того, будет открыт избирательный участок при Генконсульстве РФ в Харькове. В рамках данного участка также будут организованы выездные пункты голосования в Донецке, Луганске, Запорожье и Днепропетровске.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 по киевскому времени.

По данным МИД РФ, в выборах могут принять участие более 100 тыс. граждан России, проживающих в Украине.

Как сообщал УНИАН, выборы президента России назначены на 4 марта. На пост главы государства, кроме премьер-министра Владимира ПУТИНА, претендуют: предприниматель Михаил ПРОХОРОВ и лидеры парламентский партий Геннадий ЗЮГАНОВ (КПУ), Сергей МИРОНОВ «Справедливая Россия» и Владимир ЖИРИНОВСКИЙ (ЛДПР).