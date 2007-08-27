Москва на треть сократила поставки нефти в Германию

„Москва сокращает поставки нефти в Германию”, - сообщает Немецкая волна с ссылкой на газету Sьddeutsche Zeizung. Немецкое предприятие по переработке нефти PCK Raffinerie – сообщило, что в июле поставки из России несколько сократились, что заставило его искать других поставщиков.

В то же время в интервью немецкой газете вице-президент российской компании „Транснефть” Сергей Григорьев заявил, что Россия выполняет все обязательства, которые она взяла на себя.

В конце прошлой недели, однако, из Москвы поступило сообщение о том, что поставки нефти в Германию, действительно, сократилось. Нефтяная компания „Лукойл” уменьшила поставки приблизительно на треть, сообщил Агентству нефтяной информации Сергей Григорьев. Невыполнение графика поставок наблюдалось в этом и прошлом месяцах. При этом причины не назывались. Здесь речь не идет о каком-то энергетическом кризисе, но, как отмечают немецкие эксперты, ситуация с нефтепроводом „Дружба” является очередным поводом для сомнений в надежности России, как поставщика энергоносителей.