Франция страдает от дождей
Таких осадков не было больше 50 лет
Влажность во Франции нынешним летом имеет самые высокие показатели за последние 50 лет, сообщает французская метеослужба.
"Самое большое количество осадков выпало за июль и август этого года. Зафиксированный уровень количества выпавших осадков превысил общую летнюю норму в два, а в некоторых районах страны и в три раза. В нескольких городах был зафиксирован рекордный результат влажности за последние 50 лет", - отметил в пятницу начальник метеослужбы страны Филипп Дандин.
По его словам, с 1 июля по 20 августа на севере Франции количество осадков превысило норму на 149%. "В Париже ситуация не намного лучше - превышение нормы на 142%. Такого не было с 1950 года", - добавил он.
Больше всего плохими погодными условиями разочарованы туристы. Туристический бизнес страны страдает из-за постоянных проливных дождей, и уже многие отказались от своих путевок во Францию, а сами французы предпочитают уехать отдохнуть в период отпусков куда-нибудь подальше от постоянного ливня в бывшие французские колонии, в Египет, Тунис, Доминиканскую республику, Тайланд.
Пострадали от излишней влажности и виноградные поля страны. По сообщениям министерства сельского хозяйства, из-за капризов погоды во многих регионах урожай будет на пять и более процентов ниже показателя последних нескольких лет и составит около 50 млн. гектолитров вина, в то время, как рекордным был 1999 год с урожаем 63 млн.