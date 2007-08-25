Франция страдает от дождей

Влажность во Франции нынешним летом имеет самые высокие показатели за последние 50 лет, сообщает французская метеослужба.

"Самое большое количество осадков выпало за июль и август этого года. Зафиксированный уровень количества выпавших осадков превысил общую летнюю норму в два, а в некоторых районах страны и в три раза. В нескольких городах был зафиксирован рекордный результат влажности за последние 50 лет", - отметил в пятницу начальник метеослужбы страны Филипп Дандин.

По его словам, с 1 июля по 20 августа на севере Франции количество осадков превысило норму на 149%. "В Париже ситуация не намного лучше - превышение нормы на 142%. Такого не было с 1950 года", - добавил он.

Больше всего плохими погодными условиями разочарованы туристы. Туристический бизнес страны страдает из-за постоянных проливных дождей, и уже многие отказались от своих путевок во Францию, а сами французы предпочитают уехать отдохнуть в период отпусков куда-нибудь подальше от постоянного ливня в бывшие французские колонии, в Египет, Тунис, Доминиканскую республику, Тайланд.

Пострадали от излишней влажности и виноградные поля страны. По сообщениям министерства сельского хозяйства, из-за капризов погоды во многих регионах урожай будет на пять и более процентов ниже показателя последних нескольких лет и составит около 50 млн. гектолитров вина, в то время, как рекордным был 1999 год с урожаем 63 млн.

РИА "Новости"