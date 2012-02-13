В Китае отказываются продавать Red Bull

Энергетический напиток Red Bull исчезает с прилавков китайских магазинов из-за подозрения о содержании в нем запрещенных химических веществ, представляющих опасность для здоровья человека.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету "Шанхай Дэйли", контрольное ведомство города Харбин на северо-востоке Китая установило, что ряд содержащихся в напитке веществ не разрешены в Китае к использованию при изготовлении продуктов питания и напитков. В их число входят краситель кармин и консервант бензоат натрия. В сочетании с кофеином, содержащимся в напитке, эти элементы образуют вещество, которое, в частности, используется при лечении различных психических расстройств. При его передозировке возможны головная боль, стресс, раздражительность, нарушение сердечного ритма. Китайские врачи предупреждают о высокой вероятности привыкания.

Китайское отделение Red Bull опубликовало заявление о том, что напиток не содержит каких-либо запрещенных веществ. Тем не менее, некоторые торговые сети самостоятельно приняли решение об изъятии напитка со своих прилавков. Этот напиток уже не продается в шанхайских и пекинских магазинах сети Carrefour и Lotus.

Выводы специалистов пока сделаны лишь на основе анализа веществ, перечисленных на упаковке, в настоящее время ведется проверка качества напитка. До получения результатов проверки образцов в химической лаборатории проверяющие органы не дают официальных комментариев.

Ожидается, что окончательный вердикт относительно качества продукта будет вынесен в течение предстоящих двух недель, пишет газета. Если опасения экспертов подтвердятся, может быть издано указание об официальном отзыве продукта с прилавков магазинов.

В июне 2009 года инспекторы в Германии обнаружили в напитке Red Bull Cola остаточное содержание кокаина. Тогда, несмотря на то, что данное количество не несет угрозы здоровью человека, немецкие власти постановили изъять энергетическую "колу" из торговой сети.

Также в июне 2009 года главное государственное управление КНР по техническому и карантинному контролю над качеством товаров проводило проверки отечественных производителей напитка Red Bull на предмет возможного выявления случаев использования кокаина для его изготовления. Еще раньше кокаин в напитке был обнаружен на Тайване, тогда в ряде районов продажи напитка были прекращены.