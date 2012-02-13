Две трети греческих депутатов проголосовали за соглашение с ЕС, передает корреспондент РИА Новости.

В общей сложности 199 из 300 депутатов поддержали законопроект, 74 были против, 5 воздержались, 22 не голосовали. Десятки депутатов от правящих партий ПАСОК и НД проголосовали не так, как предписывали их партии, и рискуют исключением из фракций.

Парламентарии одобрили среднесрочную экономическую программу, которая предусматривает жесткую бюджетную экономию, включая сокращение зарплат и пенсий. Эта программа является условием предоставления 130-миллиардного пакета помощи ЕС и МВФ. Также депутаты согласились на программу реструктуризации суверенного долга перед частными инвесторами (PSI), которая позволит списать до 100 миллиардов евро номинальной стоимости греческих облигаций.

Голосование сопровождалось массовыми демонстрациями и беспорядками в Афинах, Салониках, на Крите и Корфу. В частности, в Афинах были подожжены около 20 зданий, разграблены магазины. Десятки человек пострадали, десятки были задержаны.