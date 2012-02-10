Новый скандал в Пентагоне

Морские пехотинцы США сфотографировались на фоне флага с нацистским символом СС. Военных, которые это сделали, из подразделения, где они служили, уволили. Но правозащитники требуют более сурового наказания.

Скандал вызвал отряд снайперов-разведчиков из морской пехоты, которые служили в Афганистане. На фото 10 человек сидят или стоят перед флагом США, под которым полотнище со сдвоенными рунами «зиг». Символикой подразделений фашистских войск СС. Фотография была сделана около полутора лет назад в афганской провинции Гильменд и недавно опубликована в интернет-блоге одного из морпехов. После чего вызвала большой скандал. Американское командование уверяет: военные, которых уже наказали, не имели в виду нацистский символ. Буквы на флаге всего лишь сокращение от двух слов scout sniper, то есть разведчик-снайпер. Но подобные аббревиатуры категорически недопустимы, признают военные. Правозащитники требуют принять более суровые меры. Многие морские пехотинцы возмущены и оскорблены фотографией, сообщает ИТАР-ТАСС. Это уже не первый скандал за последнее время с американскими морпехами. Так несколько недель назад бурю возмущения вызвала видеозапись в Интернете, на которой несколько военных США справляли нужду на тела убитых талибов. Инцидент сейчас расследуют.

Эхо Москвы