Грузия готова подключиться к радарной системе НАТО

В скором будущем Грузия будет включена в систему НАТО по обмену информацией о ситуации в воздушном пространстве.

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий МАНДЖГАЛАДЗЕ, передает агентство "Новости-Грузия".

"Мы провели модернизацию наших средств контроля воздушного пространства, и сегодня я могу сказать, что Грузия готова к тому, чтобы включиться в эту сеть, где в автоматическом режиме между Грузией и странами-членами Альянса, а также с государствами-партнерами НАТО происходит обмен информацией о воздушной ситуации", - сообщил замглавы МИД.

Г.МАНДЖГАЛАДЗЕ не назвал конкретных сроков включения Грузии в общую систему. Для того, чтобы это произошло, необходимо провести "определенные технические работы со стороны Альянса", уточнил он.

"Мы приветствуем то, что в НАТО ведутся достаточно интенсивные консультации с тем, чтобы мы вышли в финальную стадию включения в эту программу", - сказал он.

"Политическое решение со стороны НАТО о том, чтобы Грузия стала частью этой единой системы и участником программы "Об обмене информацией о ситуации в воздушном пространстве" было принято еще в 2003 году", - напомнил Г.МАНДЖГАЛАДЗЕ.

"Что самое главное - эта информация автоматически будет передаваться на экраны радарных систем стран НАТО и партнеров Альянса. В этом случае, конечно, будет ограничена возможность того, чтобы вновь имели место манипуляции разного типа, появлялись разные беспочвенные заявления с чьей-то стороны, или чтобы кто-то вновь захотел нарушить воздушное пространство Грузии. То, что будет отражаться на наших радарах, автоматически отразится на радарах наших стран партнеров и стран НАТО", - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, МИД Грузии 22 августа заявил, что воздушное пространство страны 21 августа было нарушено со стороны России и обратился в МИД РФ с нотой протеста по этому поводу.

В то же время помощник главкома ВВС России полковник Александр ДРОБЫШЕВСКИЙ заявил, что российские самолеты не нарушали грузинское воздушное пространство.