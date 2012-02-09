Омбудсмен просил Верховный Суд России вернуть украинцам автономию

Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир ЛУКИН обратился с ходатайством к президиуму Верховного Суда Российской Федерации отменить решение ВС о ликвидации общероссийского общественного объединения «Федеральная национально-культурная автономия украинцев России» (ФНКА УР), однако ему было отказано.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил бывший сопредседатель ФНКА УР Валерий СЕМЕНЕНКО.

По его словам, отказано было в рассмотрении этого дела на формальной основе, так как истек срок подачи такого ходатайства.

В ходатайстве В.ЛУКИН отмечал, что обращается на основании соответствующего письма Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ, в котором выражается озабоченность принятием Верховным Судом Российской Федерации решения о ликвидации ФНКА УР.

По словам В.ЛУКИНА, решение о ликвидации было мотивировано тем, что ФНКА УР не представляла документы, содержащие отчет о ее деятельности, годовые бухгалтерские балансы за 2006-2008 гг. в органы государственной статистики, сведения о новом составе ее руководящих органов и сопредседателей, о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, достоверные данные о членах – региональных национально-культурных автономиях, а также использовала печать с наименованием – «Украинцы России», используемым до ее переименования в апреле 2005 года.

В.ЛУКИН полагает, что решение о ликвидации ФНКА УР «не может считаться законным и обоснованным в связи с существенным нарушением материального права».

Как сообщал УНИАН, 27 января 2010 года решением Верховного Суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, которая существовала с 27 марта 1998 года.

Иск Минюста РФ основывался на жалобе активиста фонда «Родина» Н.ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и изливает негатив на Россию».