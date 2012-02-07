Польша планирует потратить на вооружение 2 млрд. долларов

Польша в этом году планирует потратить на закупку военной техники и амуниции около 1,9 миллиардов долларов, что на 20% больше, чем в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского Министерства обороны (MON), отвечая на запрос агентства.

Согласно предоставленным агентству данным, расходы на вооружение будут составлять почти пятую часть всего нынешнего военного бюджета Польши. В целом армия ПР насчитывает сто тысяч военнослужащих.

Пресс-служба также отметила, что заказ для польского флота самолетов F16 на сумму почти 450 млн. долларов, о котором сообщило Агентство сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США, предусмотрен контрактом между Польшей и США с 2003 года. По этому контракту, вся стоимость которого составляет 3,5 млрд. долларов, Польша закупила в США 48 самолетов F16.

«14 октября 2011 года Польша обратилась к США с просьбой провести процедуру информирования и получения согласия американского Конгресса на возможную закупку избранного вооружения», - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что согласие американских властей не приведет к автоматической закупке техники.

В министерстве отметили, что MON может купить эту технику, если это будет самый выгодный для Польши вариант. В пресс-службе не смогли назвать ориентировочных сроков, когда может быть принято окончательное решение.

В министерстве тоже отметили, что Польша за последнее десятилетие увеличила расходы на вооружение в более чем 2,5 раза - до почти 1,6 млрд. долларов (2010 год) с около 600 млн. (2002 год) (по текущему курсу 1 USD = 3,2 PLN).

Как сообщал УНИАН, в начале февраля американская Defense Security Cooperation Agency официально сообщила Конгрессу США о намерении польских властей закупить в США амуницию, военную технику и заключить 5-летний сервисный контракт на закупку самолетов F16 на сумму 447 млн. долларов.

Справка УНИАН. Польша, которая с 1999 года входит в НАТО и с 2004 года - в Европейский Союз, считается крупнейшим союзником США в Восточной Европе.

Польская армия имеет на вооружении 119 боевых самолетов, среди которых, кроме американских F16, выпущенные в Советском Союзе МиГ-29 и Су-22.

Польша, среди прочей техники, имеет также 900 танков, почти 1,5 тысячи боевых машин, более тысячи единиц артиллерии, 130 вертолетов и 40 боевых кораблей.