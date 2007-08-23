Лукашенко ограничил въезд американским чиновникам в Беларусь

Беларусь вводит визовые ограничения в отношении некоторых категорий американских официальных лиц в ответ на "недружественное" решение Государственного департамента США о расширении списка невъездных белорусских граждан в США. Об этом заявила заместитель начальника Управления информации МИД Беларуси Мария ВАНЬШИНА, передает Лента.ру.

По словам М.ВАНЬШИНОЙ, действия американской стороны "не способствуют достижению взаимопонимания и развития двусторонних отношений". "В условиях негативных односторонних действий американских властей Беларусь вынуждена принять адекватные меры", - отметила она. Для каких категорий американских чиновников будет ограничен въезд на территорию Беларуси, М.ВАНЬШИНА не пояснила.

При этом она подчеркнула, что "ответные меры Беларуси никоим образом не отразятся на человеческих контактах между белорусскими и американскими гражданами".

В то же время МИД Беларуси "в порядке примера для американских коллег в одностороннем порядке упрощает оформление белорусских виз для граждан США, въезжающих с гостевыми и деловыми целями", добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что этот шаг "является актом доброй воли и подтверждает дружественный характер белорусской внешней политики".

Как сообщал УНИАН, 7 августа с. г. Госдепартамент США расширил список белорусских чиновников, для которых был приостановлен въезд в Соединенные Штаты. Помимо президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и членов Кабинета Министров, страны в список попали чиновники уровня заместителей министров, члены ЦИК, судьи Конституционного суда и председатели судов первой инстанции.