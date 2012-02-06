600 граждан Украины подали заявки на легализацию в Польше

Более 600 граждан Украины подали заявки на легализацию своего пребывания в Польше за первый месяц начатой в этом году акции польской власти по легализации иностранцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, украинцы по количеству поданных заявок заняли второе место среди иностранцев, которые хотят легализироваться в Польше, а доля их заявок в общем объеме составляла около 25%. В целом иностранцы-нелегалы подали более 2,3 тысячи заявок, а лидерами с почти 900 заявками стали граждане Вьетнама.

"Чаще всего о легализации просят молодые люди в возрасте: 31-45 лет (около 950), 18-30 лет (почти 700) и до 17 лет (более 100)", - отметили в пресс-службе МВД.

Тройку лидеров по поданным заявкам закрыли граждане Армении, которые подали 345 заявок.

Также документы на легализацию подавали граждане Китая, России, Беларуси, Индии, Грузии, Нигерии, Пакистана и Монголии.

По данным МВД, 80% всех заявок подали жители столичного Мазовецкого воеводства.

Пресс-служба министерства напомнила, что заявки на легализацию можно будет подавать до 2 июля 2012 года, отметив, что польская власть создала специальный веб-сайт http://abolicja.gov.pl/, на котором детально описаны условия легализации.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году группа украинок инициировала акцию за легализацию нелегальных мигрантов, призвав польскую власть смягчить условия для получения легального права на пребывание в Польше.

По данным экспертов, из-за жестких условий двух предыдущих амнистий нелегалов в 2003-м и 2007-м годах легализацией воспользовались менее 4 тысяч человек. Специалисты считают, что в целом в Польше нелегально проживает от 50 до 500 тысяч иностранцев.

Справка УНИАН. МВД Польши оценивает количество нелегалов в около 50 тысяч человек, отмечая, что большинство из них не украинцы, а граждане других государств, которым сложнее получить польские визы: в первую очередь, армяне и вьетнамцы.

В 38-миллионной Польше право легального пребывания имеют около 100 тысяч иностранцев, треть из которых - граждане Украины.