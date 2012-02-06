Ливия извинилась перед Россией

От официальных ливийских властей получены извинения по поводу произошедшего в Триполи нападения на российское посольство в Ливии. Также получены заверения в том, что обстоятельства происшедшего будут должным образом расследованы, а безопасность диппредставительства обеспечена. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Сегодня днем перед посольством России в Триполи состоялась акция под антироссийскими лозунгами. Ее участники - в основном сирийцы выразили возмущение позицией РФ и Китая, сорвавших голосование за резолюцию по Сирии в Совете Безопасности ООН. Протест перерос в нападение: участники акции забрались на крышу посольства, повредили камеры наблюдения, сорвали российский флаг.

Никто из сотрудников посольства не пострадал, существенного материального ущерба тоже нет говорится в сообщении МИД РФ.